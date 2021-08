Melodiöser Pop aus dem Osten der Republik

Aktuell touren „Deep in Moon“ durch den Osten der Republik. am Samstag, 7. August, machen sie einen Abstecher ins Soundgärtchen an der Bahnhofstraße. Ihr Kennzeichen ist melodiöser Pop.

Es ist das einzige Konzert in einem westlichen Bundesland, das die junge Band „Deep in Moon“ am Samstag, 7. August, ab 19.30 Uhr im Lengericher Soundgärtchen spielt. Die vier Musiker aus Döbeln in Sachsen touren aktuell durch den Osten der Republik. „Sie verschmelzen melodiösen Pop mit einer feinen Prise Rock und Indie, garnieren das Ganze mit ausgefeilten Rhythmen und tanzbaren Beats zu einem ganz eigenen Stil“, kündigen die Veranstalter an. Neben Gitarre, Piano und Schlagzeug ist es vor allem die Stimme von Sänger Franz Leutert, die die Musik der Gruppe prägt.

„Total happy“ sind die Soundgärtchen-Veranstalter Iris Gottwald und Thomas Haltermann über den Wunsch der Band, im Soundgärtchen zu spielen. „Es hat beim ersten Hören ihres Songs ,Another Pair of Shoes‘ genau 30 Sekunden gedauert, da waren wir uns einig: Deep in Moon wollen wir auf der Bühne haben“, erzählen sie vom ersten Kontakt mit dem Quartett. „Und allen, die ihre Songs zum ersten Mal hören, geht es genauso: totale Begeisterung“, fügt Iris Gottwald hinzu.

Seit 2018 spielen Franz Leutert (Sänger), Julian Richter (Gitarrist), Rosa Weber (Pianistin) und Jonas Jäkel (Schlagzeuger) zusammen. Längst haben auch Radio- und Fernsehstationen das Potenzial der Band erkannt. „Absolut tanzbarer Pop mit Indierock-Attitüden“, so beschreibt Thomas Haltermann die musikalische Stilrichtung von „Deep in Moon“. Zudem kämen die Songs mit großer Leichtigkeit daher, „doch wer genauer hinhört, der entdeckt die Ernsthaftigkeit hinter den Melodien.“

Für die Soundgärtchen-Macher gehören „Deep in Moon“ zu den talentiertesten Newcomer-Bands, „ähnlich wie Salamanda, die im vergangenen Jahr als noch relativ unbekannte Band das Publikum in Lengerich begeistert haben“, so Iris Gottwald. „Bei so viel Ausstrahlung, Qualität und Talent ist es auch bei Deep in Moon nur eine Frage der Zeit, bis sie die großen Bühnen rocken. Die Chance, sie in Lengerich hautnah live zu erleben, sollte sich niemand entgehen lassen“, ist Thomas Haltermann überzeugt.

Das Konzert am Samstag in der Bahnhofstraße 28 beginnt um 19.30 Uhr. Der personalisierte Eintritt ist frei, es gibt für die Band eine Hutsammlung. Anmeldungen werden empfohlen, spontane Besucher sind jedoch ebenso willkommen. Anmeldungen werden angenommen per E-Mail (soundgaertchen@web.de), telefonisch (0 15 73/83 82 964), bei Facebook („Soundgärtchen“) oder im Spielzeugfachgeschäft „Die Wühlmaus“.

Besucher müssen einen Corona-Negativtestnachweis (nicht älter als 48 Stunden) oder eine nachgewiesene Immunisierung durch Impfung oder Genesung vorweisen.