Menschliche Überreste bei Bauarbeiten gefunden

Bei den Bauarbeiten zur Sanierung der Fußgängerzone sind in der Altstadt drei menschliche Schädel entdeckt worden. Nach Angaben von Michael Malliaris, Leiter des Referats Mittelalter- und Neuzeit-Archäologie beim Landschaftsverband, ist davon auszugehen, dass die Knochen von Menschen stammen, die einst an der Stadtkirche begraben worden sind. Dort befand sich in früheren Zeiten ein Friedhof.