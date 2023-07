Tödlicher Messerangriff: Es gibt Hinweise zum Motiv

Sind Geldschulden das Motiv für die tödliche Messerattacke in Lengerich am vergangenen Montag? Offiziell bestätigt haben Ermittler das zwar bislang nicht. Aber nach Informationen der Redaktion schuldete das Opfer dem mutmaßlichen Täter 70 000 Euro.

Der 49-jährige Lengericher, der verdächtigt wird, am Montag am Hullmanns Damm einen 56-Jährigen erstochen zu haben, schweigt nach wie vor gegenüber der Polizei. Das teilt Martin Botzenhardt, Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster, auf Anfrage unserer Redaktion mit. Bei der Frage nach dem Motiv für die tödliche Attacke scheint sich gleichwohl eine Antwort anzudeuten. Möglicherweise ging es um Geld, das das Opfer dem Täter schuldete.

Ging es um Geldschulden?

Botzenhardt bestätigt, dass unter den Hinweisen, denen die Ermittler nachgehen, auch eine fünfstellige Summe eine Rolle spielt. Ob es einen Zusammenhang zur Tat gibt, sei indes noch unklar. Nach Informationen der Redaktion soll der Beschuldigte dem Opfer – beide sollen befreundet gewesen sein – 70 000 Euro geliehen haben, die er bereits seit geraumer Zeit zurückforderte, aber nicht erhielt.

Auf dem Weg zur Arbeit aufgelauert

Am vergangenen Montag lauerte der 49-Jährige in einem Gebüsch, als der 56-Jährige am frühen Morgen auf dem Weg zur Arbeit bei Bischof + Klein war. Dann griff er ihn unvermittelt mit einem Messer an. Der 56-Jährige erlag vor Ort den zahlreichen Messerstichen, die der mutmaßliche Täter ihm zufügte. Mehrere Mitarbeiter von B+K wurden Zeugen der Attacke. Der 49-Jährige ließ sich widerstandslos von der Polizei festnehmen. Er sitzt in Untersuchungshaft, gegen ihn wird wegen Mord ermittelt.