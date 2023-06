Messerattacke an Tankstelle: Emotionale Zeugenaussagen

Immer wieder zitterten die Stimmen der Zeugen am zweiten Verhandlungstag im Prozess gegen einen 44-jährigen Beschuldigten, der im November vergangenen Jahres den Pächter einer Tankstelle erstochen haben soll. Dabei wurde es emotional.

Verhandlung am Landgericht Münster fortgesetzt

Ende November kam es zu einer Messerattacke auf den Pächter der Esso-Tankstelle an der Tecklenburger Straße, in Folge derer dieser verstarb. Vor dem Landgericht Münster läuft aktuell der Prozess gegen einen 44-jährigen Verdächtigen.

Als der 24-jährige Kfz-Mechatroniker am Montagmittag seine Erlebnisse vom 30. November 2022 schildert, ist es still im Saal 14 des Münsteraner Landgerichts: Seine detaillierten Schilderungen werden nur vom Schluchzen und Stottern der Stimme unterbrochen. Der Tankstellenpächter, der in der Folge einer Messerattacke vor etwa einem halben Jahr verstorben war, sei nicht nur ein Arbeitskollege, sondern auch „einer meiner besten Freunde“ gewesen, der stets „eine sehr große Rolle“ im Leben des jungen Mannes aus Ladbergen gespielt habe.