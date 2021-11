Wo Lengerich Millionen fürs Bauen und Sanieren investieren will

Der kommunale Haushalt ist in erster Linie ein Zahlenwerk, das Auskunft darüber gibt, welche Einnahmen die Stadt erwartet und wofür Geld ausgegeben werden soll. Der 740-Seiten-Entwurf, der in der vergangenen Woche von Bürgermeister Wilhelm Möhrke und Kämmerer Thorsten Smolarz vorgestellt wurde, enthält darüber hinaus eine Reihe weiterer Informationen, die sich vor allem im Vorbericht finden. So wird unter anderem dargestellt, welche Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen mit Blick auf die Infrastruktur bis 2025 seitens der Verwaltung vorgesehen sind.

Millionen-Investition in die Feuer- und Rettungswache

So werden zum Beispiel recht klare Angaben zum Thema Feuer- und Rettungswache gemacht. „Derzeit laufen weiterhin Abstimmungsgespräche für den Neubau einer Feuer- und Rettungswache. (...) Frühestens ab Herbst 2024 wird mit dem Abriss des vorhandenen Gebäudes und ab dem Jahr 2025 mit dem Bau der neuen Feuer- und Rettungswache gerechnet. Eine genaue Kostenkalkulation liegt noch nicht vor, da auch der genaue Raumbedarf in Zusammenarbeit mit dem Kreis Steinfurt noch erarbeitet wird“, ist im Etatentwurf zu lesen. An Ausgaben angesetzt werden für das kommende Jahr 20 000 Euro, im Jahr darauf 200 000 Euro, 2024 dann 300 000 Euro und 2025 schließlich fünf Millionen Euro.

Geld für die Schulen

Große Investitionen stehen demnach auch im Schulsektor an. Und das bezieht sich nicht allein auf die Fertigstellung der Gesamtschule. Zum einen ist der OGS-Bereich an den Grundschulen zu nennen. Die Lokalpolitik wurde im September darüber informiert, dass aufgrund der steigenden Bedarfe und des anstehenden gesetzlichen Anspruchs für mehr Platz bei den Betreuungsangeboten gesorgt werden muss. Und das in großem Umfang. Die Verwaltung kalkuliert dafür in ihrer Finanzplanung für 2024 2,2 Millionen Euro ein, 2025 weitere 2,55 Millionen.

Ebenfalls ein siebenstelliger Betrag ist noch einmal separat für die Grundschule Hohne im Jahr 2023 angesetzt. Über 1,3 Millionen Euro würden demnach dort in Sanierungsmaßnahmen fließen. Mit 3,5 Millionen Euro noch erheblich teurer wird die für 2022 und 2023 avisierte Sanierung der Bonhoeffer-Realschule einkalkuliert – und zwar nach deren Auslaufen. Im Anschluss ist eine überwiegende Nutzung durch die Oberstufe der Gesamtschule vorgesehen.

Umgestaltung des Stadionvorplatzes

Eine weitere in der Finanzplanung aufgeführte Maßnahme ist die Umgestaltung des Stadionvorplatzes. Zu der Fläche an der Münsterstraße heißt es: „Durch den neuen Rahmenplan an der ,Bodelschwingh-Realschule‘ ist langfristig auch eine Nutzung zum Beispiel als Kirmesplatz vorstellbar. Eine Überplanung der Parkplatzflächen und eine dauerhafte Befestigung der Parkplatzflächen mit einem dem Umfeld angemessenen Grünanteil sind somit notwendig. Die im Konzept vorliegende Planung soll aus Asphalt/Betonsteinpflaster neu hergestellt werden.“ 2022 und 2023 setzt die Stadt dafür Kosten von zusammen 685 000 Euro an.

Keine Aussagen und/oder Zahlen finden sich hingegen zur (fehlenden) Fußgänger- und Radfahrerbrücke in Hohne; über deren möglichen Neubau steht die Entscheidung der Lokalpolitik aus. Vergeblich sucht man in der Auflistung zudem nach dem Jugendzentrum. Das Gebäude ist in keinem guten Zustand, es gibt einen Sanierungsstau. Spekuliert wird seit geraumer Zeit darüber, ob es an der Bergstraße überhaupt langfristig eine Zukunft hat oder aber an anderer Stelle angesiedelt wird.