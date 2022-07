Mission erfüllt: 18 Kinder retten spielerisch die Welt

Wir retten die Erde! Dieser Mission nahmen sich 18 Kinder aus Lengerich und Umgebung vom 12. bis 14. Juli an. Gemeinsam mit einem Team von Ehrenamtlichen des CVJM und der Evangelischen Jugend Lengerich verbrachten die Kinder unter der Leitung der hauptamtlichen Jugendreferentin Karolina Swoboda, im Wald.

Die Rahmengeschichte des Ferienprojektes erforderte von den Kindern die Wiederherstellung des Gleichgewichts der Elemente Erde, Feuer, Luft und Wasser. Aufgrund des menschlichen Einflusses haben die Elemente-Wesen ihre Plätze auf der Erde verloren. Diese galt es durch die Bewältigung verschiedener Herausforderungen und Abenteuer wieder herzustellen, heißt es in einem Bericht des CVJM.

Der Dienstag stand ganz im Zeichen der Erde. Die Kinder sammelten Puzzlestücke, mit denen am Ende der Platz des Erdwesens „Wurzel“ zusammengefügt werden konnte. Dazu legten sie z.B. ein Gruppenmandala aus Naturmaterialien und gestalteten Landschaften aus Ton.

Lange Wanderung

Am Mittwoch begleiteten das Feuerwesen „Flammi“ und das Luftwesen „Wolki“ die Kinder auf einer langen Wanderung zur Jugendbildungsstätte nach Tecklenburg. Unterwegs begegneten sie unter anderem Moses am brennenden Dornenbusch und bastelten Mobiles aus Materialien, die sie im Wald fanden. An der JuBi angekommen gab es ein Feuer zum Zubereiten von Stockbrot und Würstchen. Als krönenden Abschluss ging es noch in den Niedrigseilgarten, bevor die Rückfahrt nach Lengerich mit dem Bus angetreten wurde.

Am letzten Projekttag wurde es schließlich nass. Am Wassertag wurden für das Wasserwesen „Wassi“ Brücken und Boote gebaut sowie in Kooperationsübungen Flüsse überquert. Eine große Wasserolympiade im „grünen Raum“ am Skulpturenpark bildete einen erfrischenden Abschluss des Ferienprogramms.

Dreh- und Angelpunkt der Tage war der rote CVJM Bauwagen, der für die Dauer des Ferienprojektes vor der alten Friedhofskappelle am Hortensiengarten platziert war. Er diente als Treffpunkt, Materiallager, Rückzugsort und Hingucker für vorbeiziehende Wanderer.

Bauwagen als Rückzugsort

Die gesamte Aktion war ein voller Erfolg. Die Kinder schafften es mit Leichtigkeit die Elemente wieder in ihr Gleichgewicht zu bringen und den Elementwesen ihren Platz auf der Erde wieder herzustellen – und somit die Erde zu retten. Sie lernten ein Gespür für die Bedürfnisse der Umwelt zu entwickeln, als Team zusammenzuarbeiten, sammelten eine Menge Müll aus der Umgebung und hatten dabei auch noch einen Riesenspaß.

Das Ferienprojekt konnte so nur aufgrund der Unterstützung verschiedener Akteure stattfinden. Unter anderem dankt der CVJM der Stadt, der Offensive und dem LWL Lengerich sowie der Jugendbildungsstätte Tecklenburg für die Erlaubnis zur Geländenutzung. Außerdem gebührte der Dank dem Team des CVJM und EvJu Lengerich: Annika, Ben, Friederike, Joshua, Lotta, Marie, Nico, Pippa, Sina für die kreative Planung, pädagogische und kulinarische Begleitung. Ein großes Dankeschön ging auch an die Familien Groppe, Otte und Telljohann für das Befördern des Bauwagens, Unterstützung beim Materialtransport und das Catering.