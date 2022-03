Mit dem R46 direkt zum Krankenhaus

Endet der R46 ab August nicht mehr am Feuerwehrhaus in Lengerich, sondern fährt weiter bis zur Helios-Klinik? Das zumindest plant die RVM für die Buslinie. Für die Umsetzung braucht es noch die Zustimmung des Kreises.

Im Linienbusverkehr in Lengerich tut sich etwas. Bereits seit Jahresanfang gibt es auf der Linie R51 zwischen Münster und Lengerich zusätzliche Fahrten. Ab August wird es, so denn der Kreis zustimmt, zudem zu Änderungen bei der R46 (Lienen-Lengerich) kommen.

Die RVM plant, die Strecke zu verlängern. Momentan fahren die Busse bis zum Feuerwehrhaus, wo sie dann drehen und zurück gen Lienen starten. Verbunden ist das mit einer zehnminütigen Wartezeit. In einer Vorlage für die Mitglieder des Verkehrsausschusses des Kreises heißt es nun, dass diese Wartezeit genutzt werden soll, um den R46 bis zur Helios-Klinik einzusetzen. „Auf diese Weise entsteht eine direkte Verbindung von Lienen zum Krankenhaus in Lengerich.

Am Bahnhof in Lengerich ist zudem eine Verknüpfung mit SPNV vorhanden“, heißt es in dem Papier. Voraussetzung zur Umsetzung dieser Idee sei das konsequente Freihalten des Wendehammers oberhalb der Klinik von parkenden Pkw. „Entsprechende Gespräche mit der Stadt Lengerich werden bereits geführt“, so die Kreisverwaltung.

RVM-Sprecher Björn Lindner sagt, dass das Unternehmen immer daran interessiert sei, „das Angebot für unsere Fahrgäste zu verbessern“. Ziel sei, in Kombination mit der Ortsverkehrslinie T40, die bereits zwischen der Dr.-Mann-Siedlung und dem Krankenhaus auf Anforderung verkehrt, einen Halbstundentakt aufzubauen. Es gehe somit um eine Verdichtung des Fahrplans. Details sollen nach Angaben von Lindner erarbeitet, wenn der Kreis die RVM-Pläne abgesegnet hat.

Ebenfalls in einer Vorlage für den Verkehrsausschuss wird über die zusätzlichen Touren des R51 informiert. Der habe nun montags bis freitags ein zusätzliches Fahrtenpaar nach 20 Uhr im Angebot. Dafür werde die bislang in Greven endende Fahrt bis Lengerich verlängert. Weitere zusätzliche Fahrten gibt es an Samstagen und Sonntagen beziehungsweise Feiertagen.

Der T40 bedient erst seit rund eineinhalb Jahren auch die LWL-Klinik. Eine Haltestelle ist auf dem Parkgelände, eine zweite zwischen Pflegezentrum und Wohnverbund.