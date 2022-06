Mit der DDR-Lok aus den 50ern an der Lienener Straße entlang

Erstmals seit 2019 luden die Eisenbahnfreunde über Pfingsten wieder zu zwei Tagen der offen Tür ein – und die Resonanz war groß. Sowohl Familien mit Kindern als auch Experten vom Fach das Gelände an der Lienener Straße an, um alte Feldbahnen zu bewundern und auszuprobieren.

Uwe Stieneker winkt dem Bekannten schon von Weitem zu. Man begrüßt sich, man kennt sich. Bei den Eisenbahnfreunden von der Lienener Straße läuft es wieder rund und die Eisenbahnen über die Schienen. Über die Pfingsttage öffnete das kleine, aber feine Museum seine Türen. Wie vor der Pandemie steuerten dazu Familien mit Kindern das Feldbahnmuseum genauso an wie die Experten vom Fach, die von nah und fern kamen – und natürlich die „alten Bekannten“, die der Vorsitzende Uwe Stieneker begrüßte: „Wir kennen uns alle schon so lange. Da ist es schön, zu Veranstaltungen wie dieser endlich wieder zusammenkommen zu können.“ Trotz durchwachsenen Wetters am Sonntag waren viele Interessierte zum Tag der offenen Tür gekommen, es war der erste seit 2019.

Mit zwei Loks – darunter eine einstige „DDR-Lok“ von 1957, die in Fachkreisen auch als Ns2f bekannt ist – konnten die Besucher über das Gelände fahren, besonders die Kinder kamen dabei auf ihre Kosten. Für das leibliche Wohl sorgten wie gewohnt die Mitglieder des Vereins, und im Museum hatten Interessierte die Möglichkeit, über 50 Exponate, darunter zwei Dampfloks zu begutachten.

49 Mitglieder haben die Eisenbahnfreunde. Auch um Nachwuchs zu gewinnen, seien die Öffnungen für das breite Publikum wichtig. Zuletzt in aller Munde war der Verein, als er den NRW-Heimatpreis für den Kreis Steinfurt gewinnen konnte. Ausgezeichnet wurde die Arbeit zum Detail auf der 1,2 Hektar großen Fläche.

Auf dieser soll übrigens in Zukunft ein weiteres Highlight entstehen. Gemeint ist „der Männerspielplatz“, berichtete Stieneker und meinte damit eine Entladestation, die zeigen soll, wie die Waggons mit Baggern beladen wurden.