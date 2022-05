Mit Durchhaltevermögen zum Ziel

Neue Sporthelferinnen und -helfer am Hannah-Arendt-Gymnasium

Am Hannah-Arendt-Gymnasium ist vor Kurzem die Sporthelferinnen- und Sporthelfer-Ausbildung für den Jahrgang 9 abgeschlossen worden. Die Sportlehrkräfte Katja Richter und Aaron Langemeyer überreichten den Teilnehmern die Auszeichnung der Sportjugend Nordrhein-Westfalen.

Dass diese Qualifikation unter den Bedingungen der Pandemie noch abgeschlossen werden konnte, ist nach Angaben der Schule nicht nur dem Einsatz der Lehrkräfte, sondern vor allem auch der tatkräftigen Unterstützung der Sportjugend Steinfurt, der Kooperation örtlicher Vereine und dem Durchhaltevermögen der Schülerinnen und Schüler zu verdanken.

Tatkräftige Unterstützung

Die neuen Sporthelferinnen und -helfer freuen sich darauf – und sie hoffen, dass die Pandemiebedingungen es bald wieder zulassen –, endlich auch bei Aktionen, wie zum Beispiel dem Sportnachmittag der neuen Klassen 5, dem Tag der offenen Tür, Sportfesten und Sportwettkämpfen sowie dem Pausensport am HAG in Aktion treten zu können.

Von der Ausbildung profitieren die Schule und örtliche Sportvereine, aber laut Pressemitteilung auch die ausgebildeten Schülerinnen und Schüler selbst. So stehen der Schule nach der Ausbildung kompetente und sozial engagierte Helferinnen und Helfer zur Verfügung, die beispielsweise Arbeitsgemeinschaften, Tage der offenen Tür oder den Pausensport betreuen können. Diese ehrenamtliche Tätigkeit werde in den Zeugnissen dokumentiert. Die Sporthelferinnen und Sporthelferkönnen sich neben diesen Tätigkeitsfeldern auch im Vereinssport engagieren und Übungsleiter bei der Betreuung und Leitung von Trainingseinheiten unterstützen – womit nach Angaben des HAG einige von ihnen bereits während der Ausbildung begonnen haben – oder in der Vereinsjugend Aktionen für Kinder und Jugendliche organisieren sowie deren Interessen vertreten. Darüber hinaus stehen weiterführende Qualifikationen im Bereich Sporthelfer, Übungsleiter oder Trainer offen.

Folgende 15 Schülerinnen und Schüler haben die Sporthelferausbildung erfolgreich abgeschlossen: Gabriel Bloem, Til Dohe, Merle Fleddermann, Judith Hart, Jette Hilbig, Pippa Hülsmeier, Jacqueline Kröger, Domenik Lehnert, Silas Otte, Delon Pesch, Henry Roggenland, Naemi Wall, Tim Walonka, Louis Wibbeler und Dominik Zumsande.