Mit guten Ideen gegen Leerstände

Drei Ladenschließungen in den vergangenen Wochen in der Innenstadt, das sind Dinge die Citymanager Michael Rottmann sicher nicht gefallen. Gegenüber den WN spricht er über seine Sicht auf die Fußgängerzone, Neuansiedlungen und Leerstände.

Mitte Mai die Schließung der Sundermann-Filiale, Ende Juni dann das Ende für die „Woll- und Stofftruhe“ und des Bestellshops Wanke in direkter Nachbarschaft – im östlichen Teil der Fußgängerzone haben zuletzt gleich drei lokale Einzelhändler ihre Geschäfte aufgegeben. Ist das Teil einer negativen Gesamtentwicklung oder eher Zufall, dass in so dichter Folge mehrere Läden schließen? Und gibt es auch Hoffnung auf Neueröffnungen in nächster Zeit? Antworten auf diese und andere Fragen hat Lengerichs Citymanager Michael Rottmann jetzt bei einem Ortstermin gegeben.