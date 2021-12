Mit Hochdruck aus der Krise

In Kooperation mit der Gemeinschaftspraxis Dr. Oliver Lange und Anette Freie organisiert der Verein „Offensive Lengerich“ am dritten Adventssonntag eine Impfaktion in der Gempt-Halle.

Mit Hochdruck aus der Pandemie-Krise. Dazu möchte auch der Verein „Offensive Lengerich“ beitragen. Nach sorgfältiger Vorplanung wird am Sonntag, 12. Dezember, eine Impfaktion durchgeführt. In der Zeit von 9 bis 13 Uhr sind in der Gempt-Halle Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich.

„Wir haben uns im geschäftsführenden Vorstand mit dem Thema befasst und beschlossen, dass wir in diesen schwierigen Zeiten auch als Verein Hilfe anbieten wollen, so dass möglichst schnell sich viele Menschen immunisieren lassen können“, schildert Schatzmeister Max Mews.

Die schwierigste Aufgabe sei gewesen, Impfstoff aufzutreiben. Das sei inzwischen gelungen. „Mit der Gemeinschaftspraxis Dr. Oliver Lange und Anette Freie haben wir einen Partner gefunden, der die Impfungen mit einem Team durchführt. Dafür sind wir dankbar“, ergänzt der zweite Vorsitzende Detlef Dowidat. Mit Volldampf wird derzeit an logistischen Dingen gearbeitet. Dafür stellen sich Offensive-Mitglieder als Helferinnen zur Verfügung.

„Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Menschen dieses Angebot annehmen würde. Die Impfaktion ist nicht an den Verein gebunden, sondern für alle offen“, erklärt Geschäftsführer Jürgen Kohne. Geimpft werde am Sonntag, so lange Impfstoff vorrätig sei. Beendet werde die Aktion um 13 Uhr.

Folgende Regelungen sind getroffen worden:

•Es sind Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich;

•Verimpft werden Moderna und Biontec;

•Eine Impfstoffzuordnung und -garantie ist aufgrund der Impfstoffmenge

leider nicht möglich;

•Personen unter 30 Jahren werden nicht mit Moderna geimpft;

•Kinder/Jugendliche werden erst ab zwölf Jahren für eine Impfung angenommen;

•Es besteht kein Impfanspruch;

•Impf-Ort ist die Gempt-Halle, Impf-Zeit von 9 Uhr bis 13 Uhr. Um Punkt 13 Uhr ist die Aktion beendet;

•Gesundheitskarte mitbringen;

•Impfausweis mitbringen – sofern vorhanden;

•Bei Erstimpfungen sind Aufklärungsbogen und Einwilligungen mitzubringen (herunterladen bei www.rki.de);

FFP 2 Masken sind zu tragen.