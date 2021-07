Mit Lichthupe und 220 „Sachen“ über die A1

Mit bis zu 220 Stundenkilometer ist im Januar ein 41-Jähriger über die A1 gerast – und das, obwohl er alkoholisiert war. Von der Polizei wurde er auf dem Parkplatz Settel in Lengerich gefasst. Jetzt musste er sich vor dem Amtsgericht Tecklenburg verantworten.

Dank eines aufmerksamen Polizisten ist am Freitag vor dem Amtsgericht Tecklenburg einem Raser der Prozess gemacht worden. Die Staatsanwaltschaft warf dem 40-jährigen Mann aus Bremerhaven vor, am 16. Januar – trotz erheblicher Alkoholisierung – vorsätzlich mit einem Auto gefahren zu sein. Dabei sei der Angeklagte mit besonders hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen und habe eine beispiellose Aggressivität an den Tag gelegt.