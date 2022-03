Mit Musik die Menschen berühren

Lengerich

Mit einem festlichen Kammerkonzert möchte der Verein zur Förderung der Kirchenmusik Lengerich am Sonntag in der Stadtkirche seinem langjährigen Vorsitzenden Richard Neumann für seine Verdienste um die Kirchenmusik in Lengerich danken. Im November hatte sich Neumann aus der Vorstandstätigkeit zurückgezogen. Seine Nachfolgerin ist Adelheid Delschen. Ihr zur Seite steht Kantor Marco Johanning.

Von Joke Brockerund