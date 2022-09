Mit Steckrüben an 1645 erinnern

Lengerich

Mit einem Historischen Friedensmahl in der Gempt-Halle möchte der Heimatverein an die Bedeutung des Lengericher Conclusums anno 1645 für den drei Jahre später in Münster und Osnabrück geschlossenen Westfälischen Frieden erinnern. Das Mahl findet am 13. Oktober statt.

-jb-