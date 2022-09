TWE-Strecke: 2023 könnten wieder die ersten Güterzüge fahren

Gut möglich, dass im kommenden Jahr in Lengerich auf der TWE-Strecke wieder Güterzüge verkehren. Das zumindest sagt Josef Högemann, Pressesprecher der Lappwaldbahn, die die Verbindung unterhält und seit Jahren saniert.

2023 werden auf den Gleisen der TWE-Strecke in Lengerich womöglich nach vielen Jahren erstmals wieder Güterzüge verkehren. Zwar steht die Sanierung des Teilstücks nach Brochterbeck noch an. Doch, so Josef Högemann, Pressesprecher der Lappwaldbahn, denkbar seien beispielsweise Fahrten von Osnabrück über Lengerich Richtung Gütersloh.