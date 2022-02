Mitarbeiter bangen um Zuschläge

Bei W&H verhandeln Unternehmensleitung und Betriebsrat derzeit über eine mögliche Neureglung von Zuschlägen, die in einem Teilbereich der Montage gezahlt werden. Weil Lohneinbußen befürchtet werden, kam es am Dienstag zu Protesten.

Vor der W&H-Zentrale an der Münsterstraße haben sich am frühen Dienstagnachmittag zahlreiche Mitarbeiter des Lengericher Maschinenbauers versammelt. Wie es aus Belegschaftskreisen hieß, richtete sich der lautstarke Protest gegen eine von der Unternehmensleitung geplante Streichung von Zuschlägen.

An der Aktion nahmen, so hieß es von Organisatoren, etwa 300 Betriebsangehörige aus dem gewerblichen Bereich teil. Dort drohe der Verlust von Zahlungen für Leistungen, die im Akkord erbracht würden. Es gehe um 15 bis 20 Prozent des Lohns.

Die Protestierenden verwiesen auf eine „glänzende Auftragslage“ und „seit 2009 auf ein Rekordjahr nach dem anderen“. Daher könne der wirtschaftliche Druck nicht so groß sein, wie von der Unternehmensleitung vorgebracht werde. Vielmehr, so sagten es W&H-Mitarbeiter, gehe es offenbar um „Gewinnmaximierung“ und „Profitgier“.

Das Unternehmen bestätigte, dass es am Dienstag Gespräche mit dem Betriebsrat gegeben hat. In den Verhandlungen gehe es um eine Prämie für einen Teilbereich der Montage, rund 90 Arbeitsplätze in Lengerich. Die besagte zusätzliche Zahlung über den Tarifvertrag hinaus sei als Leistungsprämie in den 1970ern eingeführt worden, erklärt Personalchef Bernd Richter. „In den letzten 50 Jahren haben sich die Arbeitsprozesse stark verändert. Die Basis für diese Leistungsmessung ist deshalb heute nicht mehr gegeben”, benennt er die Beweggründe des Unternehmens.

Er sagte weiter, die Wettbewerbsfähigkeit des Montagestandorts Lengerich sei für die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Unternehmens wichtig. „Die Montage in Lengerich muss auch im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig bleiben, damit wir weiter weltweit Maschinen zu marktgerechten Preisen verkaufen können. Das bedeutet auch, dass Leistungsprämien auf heute messbaren Kriterien fußen müssen, nicht auf Gewohnheitsrecht.“

In Bezug auf die Verhandlungen sprach Richter von „intensiven, aber konstruktiven Gesprächen.“, Richter zeigte sich zuversichtlich, dass es eine Einigung geben werde, die für Mitarbeiter und Unternehmen zukunftsfähig sei.