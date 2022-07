Mitsingen bei „Hodiodioooodiooodie“

Mit Musik der Band „Mercury“ und vielen Besuchern hat am Donnerstagabend die „Rock am Rathaus“-Saison 2022 begonnen.

Gelungener Auftakt in die „Rock am Rathaus“ Saison 2022

Die Zutaten für ein gemütliches Treffen mit Freunden standen am Donnerstagabend bereit. Es war endlich wieder Zeit für „Rock am Rathaus“. Im Verein „Offensive Lengerich“ freuten sich die Mitglieder des Arbeitskreises um den neuen Leiter Rolf Herrmann schon länger darauf, den Bürgern der Stadt wieder fröhlich lachend und tanzend unter der großen Platane vor dem Römer zu begegnen. „Wir haben uns nach der Corona-Zwangspause wieder neu zusammengefunden, das bewährte Konzept der Konzertreihe soll jedoch beibehalten werden“, so Herrmann. „Music was my first love“, erklärt er seine Vorliebe für Musikveranstaltungen aller Art.

Für die gute Stimmung beim Saisonauftakt auf dem Rathausplatz war die Rock- und Pop-Coverband „Mercury“ aus dem niedersächsischen Uelzen angereist. In der Besetzung mit Fabian Eggermann (Gesang und Akustikgitarre), Lucas Eggermann (E-Gitarre), Johann Refardt (Schlagzeug) und Marvin Stöckmann (Bass) machten die jungen Männer aus der Lüneburger Heide auch dem Lengericher Partyvolk Beine. Jürgen Wieching hatte die Technik voll im Griff und sein Praktikant Jakob Haverkamp den Musik-Mix für die Band.

„Habt Ihr Bock auf Rock am Rathaus?“ rief Fabian in die Menge und ein lautes „Jaaa“ schallte über den Platz. Der abwechslungsreiche Mix aus Rock-Klassikern wie „Born To Be Wild“ von Steppenwolf, deutschsprachigen Hits von Marius Müller-Westernhagen und AnnenMayKantereit oder dem Popsong „Lena“ von Pur verfehlten ihre Wirkung nicht. Ein Ausflug mit Alpenrocker Andreas Gabalier lud zum Mitsingen des anspruchsvollen Textes „Hodiodioooodiooodie“ ein. Richtig frisch klangen die Coverversionen, die „Mercury“ für das Publikum zum Fingerschnipsen und Füßewippen mitgebracht hatte. „Beinhart wie’n Rocker“ ging es bei Torfrock zu – Lucas Eggermann legte dafür seine Stimme extra eine Oktave tiefer.

Monika Geppert mit ihrem „Römer“-Team hatte gut zu tun, um die durstigen Kehlen der Gäste mit kühlen Getränken zu löschen. Für den kleinen Hunger stand ein Bratwurstgrill bereit. Das Wetter spielte noch nicht ganz mit, da darf Petrus in den nächsten Wochen sicher ein paar Grad nachlegen. Die Besucher auf dem Rathausplatz, der sich im Laufe des Abends zusehends füllte, hatten jedoch viel Spaß. Beispielhaft dafür stand Sandra Schaffasch aus Hagen. „Ich bin extra wegen des Konzertes hergekommen, wie immer in den vergangenen Jahren“, erzählte sie gut gelaunt.

Unter www.offensive-lengerich.de ist das gesamte Sommerprogramm nachzulesen. Dazu gehören neben den Konzerten unterschiedlicher Stilrichtungen das „Mondscheinkino“ am 20. August im Generationenpark und „Musik quer Beet“ zum Gartentag am 28. August. Es soll eine ausgewogene Mischung sein, die viele Menschen anspricht. Jens Averdiek vom Vorstand der Offensive dankte den Sponsoren und warb dafür, sich als Mitglied des Vereins für ein lebens- und liebenswertes Lengerich einzusetzen.