Möhrke bringt Etatentwurf ein

In der Sitzung des Stadtrats am Dienstag stellte Bürgermeister Wilhelm Möhrke den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr vor, und es wurde einmal mehr deutlich, dass die andauernde Corona-Pandemie und ihre Folgen, wie im Vorjahr, die Planung schwierig macht. Zwar seien die Unwägbarkeiten nicht mehr, wie bei der letzten Haushaltsplanung 2021, „enorm“, wie die Verwaltung im Vorbericht des Zahlenwerks ausführt, aber immer noch erheblich. Zumal aktuell die Entwicklung der Energiekosten und sonstiger Beschaffungspreise ebenso noch nicht abschließend beurteilt werden könne wie mögliche Lieferengpässe oder Lieferzeitverlängerungen, so Möhrke.