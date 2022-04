Möhrke: „Die Belange sind erfüllt“

Lengerich

SPD, CDU und FDP lehnten in der Ratssitzung am Donnerstagabend den Verwaltungsvorschlag, die Grundschule Stadtfeldmark zum Schuljahr 2022/23 als Ort des gemeinsamen Lernens einzurichten, ab. Ihrer Ansicht nach entsprechen die Ressourcen an Räumen und Personal nicht den GL-Anforderungen. Die Fachleute indes sehen das anders.

Von Joke Brocker