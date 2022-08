Mondscheinkino zeigt Sönke Wortmanns „Contra“

Der Film „Contra“ wird am Samstag im Mondscheinkino an der Gempthalle gezeigt. Zuvor gibt es südamerikanische Rhythmen von und mit dem Gitarristen und Sänger Rómer Avendaño.

Kino ist Mangelware in Lengerich, seit die letzten Vorführstätten schon vor vielen Jahren geschlossen wurden. Seither wird immer wieder der Ruf nach einem Kino laut. Einmal im Jahr wird dieser durch den Bürgerverein „Offensive“ in Zusammenarbeit mit der Stadt mit dem beliebten Mondschein-Kino erfüllt. Am Samstag, 20. August, ist es wieder soweit. Im Generationenpark an der Gempt-Halle der deutsche Kinofilm „Contra“ von Sönke Wortmann gezeigt.