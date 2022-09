Stadt plant weitere Energiesparmaßnahmen

Die Stadt will weitere Maßnahmen zur Energieeinsparung auf den Weg bringen. Geplant ist unter anderem den „allgemeinen Dienstbetrieb der Stadtverwaltung“ zwischen Weihnachten und Neujahr herunterzufahren.

Im Büro von Ludger Dierkes steht das Fenster auf kipp. Der Leiter des städtischen Fachdienstes Zentrale Dienste muss es offenbar nicht muckelig warm am Arbeitsplatz haben. Die vergangenen kühlen Tage haben aber auch ihm einen Vorgeschmack auf das gegeben, was da in den kommenden Herbst- und Wintermonaten vermutlich noch folgen wird. Die vorgesehenen Energiesparmaßnahmen der Kommune werden hier und da deutlich spürbar werden.