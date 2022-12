Müllabfuhr wird im nächsten Jahr für die Bürger nicht teurer

Die gute Nachricht zuerst: die Müllabfuhr wird im kommenden Jahr für die Bürgerinnen und Bürger nicht teurer. „Um es vorweg zu nehmen, ich würde es bei den Gebühren belassen“, verkündete Anke Brüning, Leiterin des Fachdienstes Bauen, Planen und Umwelt, am Donnerstag im Ausschuss für Planung und Umwelt. Es gebe zwar Preissteigerungen bei den Entsorgungsunternehmen (erhebliche Dieselpreissteigerungen und die allgemeinen Preissteigerungen), kompensiert werden könnten diese Mehrkosten allerdings durch die Erlöse im Bereich Altpapier, die sich sehr positiv entwickelt hätten. Laut Verwaltung wird ein Erlös aus dem Entsorgungsbereich Altpapier mit rund 100 000 Euro erwartet, der kostendeckend in die Gesamtgebührenkalkulation eingerechnet werden soll. Anders verhält es sich bei den Straßenreinigungsgebühren. Das Reinigungsunternehmen habe aufgrund der erheblichen Dieselpreissteigerungen, Gehaltssteigerungen und sonstigen Preissteigerungen einen berechtigten Erhöhungsanspruch in Höhe von 20,24 Prozent geltend gemacht, berichtete Brüning. Daher müssten die Gebühren in allen Tarifgruppen erhöht werden. Die durchschnittliche Gebührenerhöhung liege bei 13,61 Prozent.

