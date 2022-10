Mutter für 80 000 Menschen

Im Internet wird sie der „Engel von Charkiw“ genannt. Am Wochenende war die 32-jährige Maria, die in der nur 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernten Stadt, mitten im Krieg eine Hilfsorganisation aufgebaut hat, in Lengerich. Gemeinsam mit Familienmitgliedern holte sie Hilfsgüter ab und überreichte den Vertretern der örtlichen Hilfsorganisationen Urkunden.

40 Sekunden Zeit, um aus der 16. Etage in den Schutzkeller des Hauses zu gelangen. Unmöglich, erst recht für eine Schwangere. Ringsum Bombendetonationen. Von einer Stunde auf die nächste ist die heile Welt für Maria am 24. Februar zusammengebrochen. Dem Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Die 32-Jährige lebt mit ihrer Familie – Mann Alexander und dem zehnjährigen Sohn Maxim – in Charkiw. „Das sind 30 Kilometer bis zur russischen Grenze. Raketen brauchen nur 40 Sekunden, bis sie hier sind. Zu wenig Zeit, um sie abzuschießen“, sagt sie mit belegter Stimme.

Maria arbeitete zu der Zeit in der Kommunalverwaltung der mit Umlandgemeinden rund drei Millionen Einwohner zählenden Metropole. „Am nächsten Tag habe ich im Kinderkrankenhaus angerufen. Dort waren alle Kinder sofort in den Keller gebracht worden. Aber es fehlte schon an fast allem“, blickt sie zurück. Maria macht sich auf den Weg, kauft Einweggeschirr und Nahrungsmittel. „Weil ich schwanger war, wurde ich an den langen Warteschlangen vor den Geschäften vorbeigelassen.“

Die traumatischen Ereignisse gehen nicht spurlos an ihr vorbei. „Ich hatte Angst, mein Baby verloren zu haben.“ Mit ihrem Mann Alexander geht sie zum Kinderarzt. Die gute Nachricht: Dem Ungeborenen geht es gut. Und Maria beschließt, der Kinderklinik zu helfen, so gut sie kann. Sie gründet die Hilfsorganisation „Unbreakeble Ukrain“ (Unzerstörbare Ukraine) und erfährt unerwartete Unterstützung: Die Schnellrestaurant-Kette McDonalds unterstützt sie.

Aus kleinen Anfängen ist mittlerweile eine für viele Menschen unverzichtbare Hilfe geworden. „Wir helfen rund 80 000 Menschen, versorgen vorwiegend Ältere mit Nahrungsmitteln und Medikamenten“, erzählt sie. Insbesondere in den von der ukrainischen Armee zurückeroberten Gebieten. „Dort haben die Menschen gar nichts.“ Ohne Hilfe von außen sei das gar nicht möglich. Und so steht sie an diesem Samstagvormittag bei Jutta Schulte auf dem Hof, schaut zu, wie Hilfsgüter auf einen Sattelschlepper verladen werden. Der Verein „Stützpfeiler.org“, dessen Vorsitzende die Lengericherin ist, hat diese Unterstützung organisiert. Palette um Palette kommt aus der Scheune, wird auf der Ladefläche abgestellt. Viele freiwillige Helfer packen mit an, schleppen Pakete mit Windeln, Decken, Bettwäsche und anderen nicht so schweren Sachen zum Lkw.

Rund 200 Lebensmittelpakete verteile ihre Organisation täglich an Menschen, hinzu kämen Medikamente, berichtet Maria. Auch Krankenhäusern helfe sie, soweit ihr das möglich sei. „Ohne die Kontakte nach Deutschland wäre das alles nicht möglich“, gilt ein großes Dankeschön den Vereinen „Stützpfeiler.org“ und der Aktion „Würde & Gerechtigkeit“. Nach knapp zwei Stunden ist alles, was in der Scheune an Hilfsgütern gestapelt war, auf dem Sattelschlepper verstaut. Die Ladefläche ist knapp zur Hälfte gefüllt.

Für Jutta Schulte kein Grund zur Beunruhigung. Nächstes Ziel des Lasters ist Paderborn. Dort werden ein Röntgengerät, zwei Dialyse-Apparate, Kardiogeräte und weitere Hilfsmittel aufgeladen. Ebenfalls organisiert von Stützpfeiler. Inzwischen ist Maik Menke mit einem Krankentransportwagen (KTW) auf den Hof gerollt. Für die komplette Ausstattung des Fahrzeugs hat der Regionalverband Ruhr-Lippe der Johanniter gesorgt. Dieser Wagen wird mit dem Sattelschlepper in Richtung Ukraine aufbrechen. Unwillkürlich schmunzeln müssen die Helferinnen und Helfer, als sie Maxim mit einem Feuerwehrhelm sehen. Den hat sich der Zehnjährige aus einem offenen Karton geschnappt und aufgesetzt. Zusammen mit weiteren Helmen und Einsatzbekleidung eine Spende der Lengericher Feuerwehr, berichtet Jutta Schulte. Sie freut sich, ebenso wie Claudia und Hermann Lütkeschümer von der Aktion „Würde & Gerechtigkeit“, über die Unterstützung aus der Stadt. Sei es durch die LWL-Klinik, das Schuhhaus Eickhold, den Pflegedienst Wolf oder die Physiotherapie-Praxis Erhard Piëch.

Der letzte Karton ist auf der Ladefläche verstaut. Maik Menke erläutert noch einmal, wie wichtig die Unterstützung der Menschen in der Ukraine ist und unterstreicht deren Dankbarkeit dafür. Die bringt Maria auch sichtbar zum Ausdruck: Jutta Schulte und ihr Mann Christian sowie Claudia und Hermann Lütkeschümer erhalten, ebenso wie Maik Menke, eine Dankesurkunde.

Damit der Transport auch sicher in der Ukraine ankommt, verteilt Maik Menke noch an jeden Mitfahrer einen kleinen Schutzengel. Und für alle, die an diesem Morgen mit angepackt haben, hat Maria ein Paar gestrickte Socken mit dem eingestickten Motto ihrer Organisation „Unzerstörbare Ukraine“.

Maria wird mit ihrer Familie zuerst noch zu ihren Eltern in Bayern fahren. Die sind dorthin direkt nach Kriegsausbruch geflüchtet. Dort wird auch der zehnjährige Maxim bleiben. Für ihn war dieses Wochenende besonders schön: Nach vier Monaten hat er seine Eltern wiedergesehen. An den Trennungsschmerz denkt er an diesem Vormittag nicht.

Wer helfen will: Stützpfeiler und Aktion „Würde & Gerechtigkeit“ wollen beim nächsten Konvoi wieder Kranken- und Rettungswagen in die Ukraine schicken. Die Spendenkonten: Stützpfeiler IBAN: DE45 4036 1627 0052 0153 00; „Würde & Gerechtigkeit“ IBAN: DE84 4015 4476 0001 1578 17.