Nachbars Vorgarten geht online

Mit dem virtuellen Kartendienst „Look around“ lässt sich Lüdinghausen erkunden, ohne dass man einen Fuß in die Stadt setzen muss. Bei dem Programm handelt es sich um einen neuen Service von Apple, ähnlich dem von Google bereits seit Jahren bekannten „Street View“.

Apple hat für „Look Around“ mit Kameras ausgestattete Autos auf die Straßen geschickt. Auch in Lüdinghausen und Umgebung sind sie unterwegs, um Aufnahmen zu machen.

Bäume versperren den Blick auf Burg Vischering, die Gemäuer sind nur ansatzweise auf den ansonsten scharfen Fotos zu erkennen. Ähnliches gilt für die Burg Lüdinghausen. Und am Beginn der Fußgängerzone ist ebenfalls Schluss, dort will das System mit dem Finger nicht mehr folgen. Ansonsten kann man fast ganz Lüdinghausen neuerdings mit „Look Around“ während eines virtuellen Stadtrundgangs erkunden, ohne einen Fuß in die Stadt zu setzen.