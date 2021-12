Nachfrage und Zuspruch sind groß

Natürlich wissen auch Dr. Roswitha Apelt und Margarete Heitkönig-Wilp nicht genau, wie es in den kommenden Wochen und Monaten weitergeht. Eines versichern die Vorsitzende und die Koordinatorin des Hospiz-Vereins Lengerich: Egal, welche Einschränkungen die Corona-Pandemie noch mit sich bringen wird, die Begleitung sterbender Menschen durch Ehrenamtliche und die Beratung von Ratsuchenden werde auf jeden Fall weitergehen. Trotz aller Unsicherheiten liegt inzwischen aber auch das Programm für das erste Halbjahr 2022 vor.

Nachdem das Land seit Dienstag die Corona-Schutzverordnung noch einmal verschärft hat, ist jetzt bereits sicher, dass zumindest ein Punkt in den gedruckten Exemplaren nicht wie geplant stattfinden wird. Roswitha Apelt und Margarete Heitkönig-Wilp weisen auf den 16. Januar hin. Da hätte eigentlich in einem größeren Rahmen die Veranstaltung „Erinnerung und Gedenken an Verstorbene“ stattfinden sollen. „Die verschieben wir auf einen späteren Zeitpunkt. Da die weiteren geplanten Angebote allesamt in einem kleinen Kreis – also mit maximal zehn Personen – geplant sind, hoffen die Vorsitzende und die Koordinatorin, dass Trauercafé, Angehörigentreffen und all die anderen Dinge nicht noch abgesagt werden müssen.

Froh und stolz sind Apelt und Heitkönig-Wilp, dass die Zahl der Helfer, die sich aktiv einbringen, 2021 trotz Pandemie gewachsen ist. „Und das war auch gut so“, betont die Vorsitzende und fügt hinzu, dass parallel auch die Nachfrage von Betroffenen zugenommen habe. Zwischenzeitlich habe man bereits Sorge gehabt, dem nicht gerecht werden zu können. Doch neue Ehrenamtliche und einige „alte Bekannte“, die nach einer Pause wieder eingestiegen sind, trugen ihren Teil dazu bei, dass die Begleitung Sterbender so ablaufen konnte, wie es sich die Verantwortlichen des Vereins wünschen.

Den großen Rückhalt durch die Mitglieder führen die beiden Frauen auf das gute Miteinander und die gute Kommunikation im Verein zurück. Beispielhaft verweisen sie auf eine Aktion vor Weihnachten. Das ursprünglich geplante große Treffen habe da zwar nicht stattfinden können, alternativ habe man aber von 11 bis 20 Uhr einen „Tag der offenen Tür“ für die rund 60 Aktiven auf die Beine gestellt. 40 seien gekommen, die anderen habe man daheim besucht und kleine Geschenke überreicht. Es habe „viele Gespräche“ gegeben, ein Zeichen dafür, dass die recht spontane Aktion gut angekommen sei, sind Apelt und Heitkönig-Wilp überzeugt.