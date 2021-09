„Nah am Menschen sein ist mein Ding“

Von einem „traurigen Anlass“ spricht Arne Hesselmann mit Blick auf Margarete Steinmann. Nach 33 Jahren als Krankenhauspfarrerin ist die 64-Jährige am Freitag in den Ruhestand verabschiedet worden.

„Sie sind zu einer seelsorgerischen Institution geworden, deshalb ist das heute für uns ein trauriger Anlass.“ Aus dem Tonfall von Arne Hesselmann wird deutlich, dass der Abschied von Margarete Steinmann in gewisser Weise eine Zäsur darstellt. 33 Jahre war sie Krankenhauspfarrerin in Lengerich, jetzt geht sie in den Ruhestand.

Der Pflegedirektor liest schnell die Liste der Aufgaben vor, die die 64-Jährige im Haus an der Martin-Luther-Straße übernommen hat – und braucht einige Minuten dafür. Unzählige Gespräche habe sie geführt, nicht nur mit Patienten, sondern auch den Mitarbeitenden der Klinik. Insbesondere bei den zwei Insolvenzen (erst das evangelische Krankenhaus, dann die Neue Pergamon) habe sie viel Empathie gezeigt, Menschen aufgerichtet, ihnen eine Perspektive gezeigt.

„Sie haben viel Herzblut in die Klinik gebracht, das hat auf das Team abgefärbt“, stellt Arne Hesselmann fest und bedauert, dass noch nicht feststehe, wer die Nachfolge von Margarete Steinmann antritt.

Dass die angehende Pensionärin „ihr“ Krankenhaus so schnell nicht vergessen wird, dafür sorgt unter anderem ein „Bilderbuch“ mit den Fotos des gesamten Teams, das sie sichtlich gerührt entgegennahm. „Dies ist ein kleines und familiäres Haus, in dem man schnell vertraut ist. Das merken auch die Patienten“, stellt die Pfarrerin fest. Dann räumt sie ein, dass empathisches Mitgehen über Jahre hinweg anstrenge. Aber sie habe es nicht anders gewollt. „Nah am Menschen sein, das ist mein Ding.“