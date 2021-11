Neue Bäume, neuer Zaun und ein Formschnitt

Erst im Sommer war der neu gestaltete Dyckerhoff-Rundwanderweg offiziell eröffnet worden. Nun wird an einem Teilstück schon wieder gearbeitet – aus guten Gründen.

Arbeiten am Dyckerhoff-Rundwanderweg

Am Beginn des Dyckerhoff-Rundwanderweges in Hohne tut sich in diesen Tagen etwas. Die dortige Eichenallee bekommt nach rund zehn Jahren wieder einen Pflegeschnitt. Doch das ist noch nicht alles.

Im Zuge des Baus eines Regenrückhaltebecken auf dem südöstlichen Werksgelände musste der Rundwanderweg verlegt werden. Nach Beendigung der Baumaßnahme sollen Ende des Monats entlang der neuen Wegstrecke 14 Stieleichen als Alleebäume rechts und links des Weges gepflanzt werden, kündigt Markus Hehmann an. Dies sei eine behördliche Auflage, die das Unternehmen nun umsetze, so der Umweltbeauftragte der Werksgruppe Nord.

Um auch die vorhandene Allee wieder deutlicher zur Geltung zu bringen, erhalten seinen Worten zufolge alle Eichen und Linden entlang des Weges einen Formschnitt. Dafür müssen die Meisen-Nistkästen, die vor einiger Zeit auch mit Blick auf die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners angebracht worden waren, abgehängt werden. Wenn die Pflegemaßnahme beendet ist, sollen die Kästen gereinigt, repariert und wieder aufgehängt werden, versichert Hehmann.

Ergänzend zum Formschnitt werden nach seinen Worten auch alle in die Allee hineingewachsenen Weiden, Brombeeren und anderen Sträucher entfernt. Zudem soll der Bauzaun entlang des Wanderweges abgebaut werden. Als Ersatz sei bereits mit dem Bau eines zum Werk versetzten Werkszauns begonnen worden. Das mache Dyckerhoff freiwillig, um den Rundwanderweg zu optimieren.

Die offizielle Eröffnung des neu gestalteten Weges fand mit Vertretern der Bezirksregierung, der Stadt, der Ig Teuto und des Naturparks Terra-Vita im vergangenen Juli statt.