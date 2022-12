CDU Lengerich ehrt langjährige Mitglieder

Ein neues Vorstandsteam hat die CDU Lengerich in ihrer Mitgliederversammlung gewählt. Außerdem wurden langjährige Mitglieder durch keinen Geringeren als Karl-Josef Laumann MdL geehrt.

Endlich wieder „in echt“ treffen, endlich wieder der direkte Austausch – so lässt sich wohl am Ehesten die gute Stimmung bei der Mitgliederversammlung der CDU Lengerich zusammenfassen, die unlängst im Hotel Zur Mühle stattfand. In diesem Jahr stand jedoch nicht nur das traditionelle Grünkohlessen auf dem Programm. Die Mitglieder wählten vielmehr einen neuen Vorstand, dem nun viele vertraute – aber auch neue Gesichter – angehören. Maik Wagner, der alte und einstimmig neu gewählte Vorsitzende der Ortsunion, bedankte sich insbesondere bei der auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen Marion Albermann für die gute Zusammenarbeit. Während Elke Roggenland als erste Stellvertreterin von Maik Wagner bestätigt wurde, fungiert der CDU-Fraktionsvorsitzende Hartmut Grünagel nun als zweiter Stellvertreter, womit er die Nachfolge von Marion Albermann antritt. Neue Schriftführerin ist Jessica Rzitki. Mit Jonas Wagner (Kassenwart) und Marcel Lammerskitten (Beisitzer) sind auch zwei Mitglieder der Jungen Union weiterhin im Vorstand vertreten.