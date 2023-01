Neue Mitglieder im Vorstand begrüßt

Als Auftakt des neuen Schützenjahres fand jetzt die Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Hohne-Niedermark statt. Der Einladung des Vorstandes folgten rund 60 Vereinsmitglieder, von denen sich viele bereits im Vorfeld zum gemeinsamen Grünkohlessen in der Schützenhalle an der Knemühle einfanden. Der 1. Vorsitzende Wilhelm Himmelreich bedankte sich bei allen aktiven Mitgliedern für das vergangene Vereinsjahr und das rauschende Schützenfest, welches nach langer „Corona-Pause“ im August endlich wieder gefeiert werden konnte.

Nach einer Gedenkminute für die in 2022 verstorbenen Mitglieder folgten die Verlesung des Protokolls der letzten Versammlung sowie ein humorvoll geschriebener Jahresbericht durch den 1. Schriftführer Jörn Rehner, heißt es in einem Bericht des Vereins. Der vom 1. Kassierer Hans-Werner Hölscher verlesene Kassenbericht führte zu einer insgesamt positiven Bilanz. Die Kassenprüfer Daniel Stepputtis und Philipp Bergmann bescheinigten eine gute Kassenführung, sodass der Vorstand entlastet werden konnte. Daniel Stepputtis scheidet nach zweijähriger Tätigkeit aus seinem Amt aus; unterstützt wird Philipp Bergmann für die kommende Periode von Tobias Osterhaus.

Einige Neuerungen

Auch die Vorstandswahlen brachten einige Neuerungen hervor. Sowohl der 1. Vorsitzende Wilhelm Himmelreich als auch der 1. Kassierer Hans-Werner Hölscher wurden in ihren Ämtern bestätigt. Jörn Rehner legt sein Amt als 1. Schriftführer nach mehrjähriger Tätigkeit nieder und wird interimsweise von der 2. Schriftführerin Lena Himmelreich-Mennemann vertreten. Als neue Beisitzer darf der Schützenverein Hohne-Niedermark Kai Osterhaus, Frank Dieker sowie Uwe Führbaum im Vorstand begrüßen. Keine Änderungen gab es in der Schießmannschaft – Klaus Minneker und Tobias Haarlammert wurden als 1. und 2. Schießwart bestätigt, ebenso Ralf Keppler und Uwe Führbaum als Standaufsichten.

Als Überblick über ein ereignisreiches neues Schützenjahr verteilte der 1. Vorsitzende Wilhelm Himmelreich eine Jahresübersicht mit vielen anstehenden Terminen. Nach einem stark frequentierten Osterfeuer im vergangenen Jahr markiert das traditionelle Osterfeuer am Ostersamstag, 8. April, auch in diesem Jahr wieder den Startschuss der Feierlichkeiten. Ab Einbruch der Dunkelheit sind dazu alle Mitglieder, Familien, Freunde, Nachbarn und Interessierten eingeladen, den Abend am Feuer (Hof Höcker, Ecke Niedermarker Damm/Hohner Mark) zu verbringen.

Schützenfest im August

Ein besonderes Augenmerk liegt außerdem auf dem Jubiläumsschützenfest in Wechte (125 Jahre) sowie auf dem eigenen Schützenfest, das im August gefeiert wird. In guter Tradition eröffnet das Flunkyball-Turnier am Freitag, 18. August, die Feierlichkeiten an der Knemühle, gefolgt vom Schützenfestsamstag, an dem folgende Vereinsmitglieder für ihre langjährige Treue geehrt werden: Ernst Mundus (65 Jahre), Helmut Howe (60 Jahre), Friedhelm Enters, Helmut Hallerdei und Heinz Löhr (je 50 Jahre), Ralf Auffahrt, Karsta Kuschel, Bärbel Lübke und Uwe Schöppner (je 40 Jahre) sowie Elke Bögel (25 Jahre). Der Sonntag steht traditionell im Zeichen des Kinderschützenfestes.