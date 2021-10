Neues Gefährt fürs Leben

Die Auswahl ist groß, die Preisspanne ebenfalls. Wer an die Anschaffung eines Elektro-Rollstuhls denkt, hat die Qual der Wahl. Die WN haben zur Probefahrt Platz genommen.

Getestet: So fährt sich ein Elektro-Rollstuhl

Mein zweiwöchiges Praktikum bei den WN führt mich zum Aktionstag der Falken Apotheke „Wir machen Sie mobil“. Als erstes heißt es, einen Scooter auszusuchen. Von Reise- bis zu den größeren, etwas schnelleren Geräten ist alles dabei.

Weil der Spaß bei der ganzen Sache natürlich nicht fehlen soll, suche ich mir eines der schnelleren Modelle aus. Die Geschwindigkeitsangaben sind hierbei mit einem Hasen, für schnell, und einer Schildkröte, für langsam, gekennzeichnet.

Nachdem ich Sitz und Lehnen richtig eingestellt habe, geht es auch schon los. Die Steuerung ist einfach zu verstehen. Mit dem rechten Hebel fährt man vorwärts, betätigt man den linken, geht es rückwärts. Beim Loslassen stoppt das Fahrzeug automatisch.

Nach dem ersten Mal Anfahren entscheide ich mich aber doch lieber dafür, die Geschwindigkeit erstmal etwas runter zu drehen. Aus kleineren Kreisen und einem ständigen Vor und Zurück, werden letztendlich größere Runden, mitten durch die Lengericher Innenstadt.

Anfangs begleitet mich ein Gefühl von Unbehagen, die neugierigen Blicke Außenstehender tragen nicht gerade zur Besserung bei. Daran gewöhne ich mich aber nach einer gewissen Zeit. Als ich jegliche Scham über Bord geworfen habe, kann ich das Ganze jedoch richtig genießen und mit bis zu 15 Stundenkilometern durch die Gegend brettern. Das Einparken stellt sich zum Abschluss ebenfalls als relativ einfach heraus. Immerhin nimmt so ein Scooter erstens nichts so viel Platz ein und zweitens gibt es an den meisten Geräten eine Art Rückspiegel.

Viele Lengericher schauen bei der Aktion vorbei, lassen sich beraten und testen fleißig die zur Verfügung gestellten Gefährte. Die Möglichkeit, nach Lust und Laune vorbeikommen zu können oder den Besuch direkt mit dem Spaziergang zu verbinden, gefällt vielen der Besucher.

Einige sind noch unschlüssig oder schauen nur von weitem herüber. Das Gute ist, dass die meisten Ausstellungsstücke getestet oder auch gekauft werden können im Sanitärhaus der Falken Apotheke. Zusätzlich wird eine Beratung bezüglich der Finanzierung eines solchen Scooters angeboten. Schließlich ist die Anschaffung keine leichte, geschweige denn günstige Entscheidung.