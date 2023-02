Neues Leben im ehemaligen Sporthaus

Fast 17 Jahre haben Irfan Yildirim und sein Team am Marktplatz Döner, Lahmacun und Co. verkauft – und das durchaus erfolgreich. Gestern hat der Lengericher ein neues Firmenkapitel aufgeschlagen. Mit seinem Geschäft ist er vom Markt- zum Rathausplatz gezogen, aus „Döner am Marktplatz“ ist folgerichtig „Döner am Rathausplatz“ geworden. Es ist der erste Baustein, um das ehemalige Sporthaus Dierker mit neuem Leben zu füllen.

Aus Döner am Marktplatz wird Döner am Rathausplatz

Aus "Döner am Markt" ist "Döner am Rathaus" geworden. Darüber freuen sich (links) Niklas Schulte, Michael Rottmann, Bürgermeister Wilhelm Möhrke, Acelya und Irfan Yildirim. Aus "Döner am Markt" ist "Döner am Rathaus" geworden. Darüber freuen sich (links) Niklas Schulte, Michael Rottmann, Bürgermeister Wilhelm Möhrke, Acelya und Irfan Yildirim.

Nach viel Arbeit in den vergangenen drei Monaten ist Yildirim gespannt darauf, wie die Lengericher auf den Standortwechsel reagieren, erfolgte der Schritt bekanntlich nicht ganz freiwillig. Vielmehr steht die alte Bleibe Plänen der Stadt im Wege, die nach dem Abriss der ehemaligen Bodelschwingh-Realschule einem Investor grünes Licht geben will, auch den angrenzenden Parkplatz zu überbauen. Wann der Abriss der Immobilie erfolgt? „Er steht an“, ließ sich Bürgermeister Wilhelm Möhrke auf diese Frage noch nichts Konkretes entlocken.

Gemeinsam mit City-Manager Michael Rottmann und Wirtschaftsförderer Niklas Schulte stattete er Familie Yildirim zur Neueröffnung gestern einen Besuch ab und lobte die „stylische“ Einrichtung, die den Döner-Imbiss zu einem „schicken Bistro an zentraler Stelle“ mache. Die ersten Gäste, die sich zu jenem Zeitpunkt bereits Pizzabrötchen und Co. schmecken ließen, sahen es offensichtlich genauso.

Am neuen Standort stehen Familie Yildirim etwas mehr Plätze als zuvor zur Verfügung. Ob es zudem Außengastronomie geben wird? „Das wäre schön und ist zumindest geplant“, hofft Irfan Yildirim, der die Geschäftsführung künftig in die Hände von Tochter Acelya legen will, auf eine entsprechende Genehmigung. Einhergehend mit dem Standortwechsel hat zudem die Speisekarte eine Erweiterung erfahren: So soll es - sobald der entsprechende Kaffeevollautomat geliefert ist - am Rathausplatz künftig eine Auswahl an Kaffeespezialitäten geben. Und zu den zahlreichen Gerichten aus den Bereichen Döner, Lahmacun, Pizzen und Salate gesellen sich fortan auch Nudelaufläufe – „und Pizzabrötchen wahlweise mit Nutella oder Erdnussbutter gefüllt“, wie Irfan Yildirim erzählt und schmunzeln muss. Kunden hätten immer mal gefragt, womit er die Pizzabrötchen alles füllen könne. „Da habe ich gesagt, notfalls auch mit Nutella.“ Nun steht's genauso auf der Karte.