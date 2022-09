Nicht alle Anbieter werden teurer

Tarifbezahlung in der Altenpflege

Viele Beschäftigte in der Altenpflege bekommen seit Anfang September mehr Lohn. Hintergrund ist das sogenannte Tariftreue-Gesetz: Es sieht vor, dass Pflegedienste und -heime, die bislang nicht nach Tarifverträgen bezahlt haben, ihre Löhne entsprechend anheben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Tarif bezahlen müssen. Die Regelung geht noch auf die alte Bundesregierung zurück, die sie 2021 durchsetzte. Doch was gut gemeint war und wohl zur Attraktivitätssteigerung des Berufsbildes beitragen soll, kommt nicht überall gut an.