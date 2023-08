Nicht alle rutschen tiefer in die Miesen

Sehr unterschiedlich hat sich in den vergangenen Jahren die Pro-Kopf-Verschuldung in Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg entwickelt. Das geht aus Daten des statistischen Landesamtes hervor. Ladbergen schneidet dabei besonders gut ab.

Es sind gleich zwei gute Nachrichten, die sich aus der Auswertung von IT-NRW für Ladbergen ergeben: Zum einen ist die Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde von 2012 bis 2022 um fast 62 Prozent gesunken. Zum anderen sind die 420 Euro, mit denen jeder Ladberger im vergangenen Jahr rein rechnerisch in der Kreide stand, der zweitniedrigste Wert aller 24 Kommunen im Kreis Steinfurt. Nur Neuenkirchen mit 127 Euro steht noch besser da.

Das statistische Landesamt hat zusammengestellt, wie sich die Schulden in allen Kreisen, Städten und Gemeinden in NRW entwickelt haben. Betrachtet werden sowohl die Gesamtschulden als auch die Kernhaushalte und die daraus ausgegliederten Einheiten wie in Lengerich beispielsweise die Stadtentwässerung.

Demnach gibt es auch in Lengerich eine positive Entwicklung. Der Gesamtschuldenstand der Stadt wird für 2022 mit knapp 31 Millionen Euro angegeben. 16,6 Millionen entfallen auf den Kernhaushalt, 14,3 Millionen Euro auf die ausgegliederten Bereiche. Im Vergleich zu 2012 ergibt sich im Ganzen ein Rückgang von über 15 Millionen Euro (-33,5 Prozent). Pro Kopf haben die Statistiker eine Verschuldung von 1360 Euro errechnet (2022: knapp 2100 Euro).

Blick auf Zehn-Jahres-Vergleich

Damit liegen die Lengericher unter dem Kreisdurchschnitt von 1525 Euro, aber nicht nur weit hinter den Ladbergern, sondern auch hinter den Lienenern, die pro Kopf im vergangenen Jahr mit 539 Euro in den Miesen standen. Dort hat die Pro-Kopf-Verschuldung seit 2012 (391 Euro) allerdings erheblich um 37,6 Prozent zugelegt. Die Gesamtschulden der Gemeinde stiegen im selben Zeitraum von 3,35 Millionen Euro auf 4,7 Millionen Euro.

Im Zehn-Jahres-Vergleich am schlechtesten unter den vier genannten Kommunen schneidet indes Tecklenburg ab. Die Gesamtverschuldung der Stadt stieg von rund 9,2 Millionen Euro auf 16,5 Millionen Euro – ein Plus von nahezu 80 Prozent –, die Pro-Kopf-Verschuldung von 1012 auf 1777 Euro, ein Anstieg um 75,7 Prozent. Während es in den ausgegliederten Bereichen nur einen vergleichsweise kleinen Schuldenzuwachs um rund zehn Prozent gab, wuchs die Verschuldung des Kernhaushaltes um mehr als 145 Prozent, was sich wiederum in den Zuwächsen der Kassenkredite (+61,8 Prozent) und der Kredite (364,1 Prozent) ausdrückt.