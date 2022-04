Nicht jeder „Has“ ist ein Hase

Zwergwidder wildfarben, erkennbar an ihren Schlappohren, englische Schecken schwarz-weiß, und Kleinschecken havannafarbig-weiß (v. l.) züchten Anke und Michael Löhr.Anke und Michael Löhr beschäftigen sich seit ihrer Jugend mit Kaninchen. Beide sind erfolgreiche Züchter und Vorstandsmitglieder des Rassekaninchenzuchtvereins W 298 Lengerich-Hohne.

Im Grunde ist es eine Frechheit, dass sich Hasen während der Osterzeit mit fremden Federn schmücken. Die Schoko-Hasen, die sich am kommenden Wochenende neben Schoko- und Baiser-Eiern in den Osternestchen breit machen werden, sind eindeutig Kaninchen. Und die vermeintlichen Osterhäschen auf den Grußkarten zum Fest sind in aller Regel keine langbeinigen Feld-Hasen, sondern ebenfalls putzige Kaninchen.