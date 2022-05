Nicht rütteln am bewährten Konzept

Noch ist nicht alles bis ins letzte Detail festgezurrt. Doch die ANTL und deren Partner arbeiten derzeit intensiv am Programm für den nächsten Schaftag in Wechte. Am 11. September soll dazu eingeladen werden. Thematischer Schwerpunkt werden Bienen und Insekten sein.

Am 11. September wird die ANTL zusammen mit zahlreichen lokalen Partnern wieder zum Schaftag nach Wechte einladen. Das Programm sei noch nicht in allen Einzelheiten festgezurrt, sagt Irmgard Heicks aus dem Vorstand der Arbeitsgemeinschaft, aber das Grundgerüst stehe. Am bewährten Konzept wird ihren Worten zufolge festgehalten. Das heißt natürlich auch, dass die Bentheimer Schafe über die Brochterbecker Straße ziehen werden – immer wieder der Höhepunkt der Großveranstaltung.

Letztmals hat es 2018 einen Schaftag gegeben. Pandemie-bedingt ausgefallen ist er indes nur einmal, denn – das war schon vor Corona so – ausgerichtet wird er nurmehr alle zwei Jahre. „Der Aufwand ist einfach zu groß“, sagt Irmgard Heicks.

Thematischer Schwerpunkt sollen diesmal Bienen und Insekten sein. In der Bodelschwingh-Kirche soll es einen Vortrag geben, der Trägerverein plane, noch einen Blühstreifen am Gotteshaus anzulegen und die ANTL werde wieder Insektenhotels zum Kauf anbieten, kündigt Irmgard Heicks an. Ebenfalls fester Bestandteil eines Schaftages ist der plattdeutsche Gottesdienst. Auch den werde es geben, ergänzt die ANTL-Sprecherin mit Verweis auf den Trägerverein, der auch für diesen Programmpunkt verantwortlich ist.

Was Ig Teuto und all die anderen Beteiligten noch bieten wollen und werden, werde nun im Detail abgestimmt. Der Plan, das Großsteingrab einmal in den Schaftag einzubeziehen, wird zumindest diesmal nicht Realität. Der zuständige Landschaftsverband habe „leider eine Absage erteilt“.

Doch Irmgard Heicks ist überzeugt, dass es in den kommenden Wochen allen Beteiligten gelingen wird, auch 2022 wieder einen attraktiven Schaftag in Wechte zu organisieren.