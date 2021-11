Niemand zur Rechenschaft gezogen

Es waren keine angenehmen Fakten, die genannt wurden: Die Eisenbahnfreunde Lengerich hatten jetzt zu einem Vortrag über den Einsatz der 5. SS-Eisenbahnbaubrigade bei den Aufräumarbeiten nach dem verheerenden Bombenangriff im März 1945 auf den Bahnhof in Lengerich eingeladen. Über 60 interessierte Besucher hatten sich in der Hohner Kirche, die schon häufiger Vortragsraum für Lengericher Stadtgeschichte war, eingefunden.

Der Osnabrücker Historiker Karl Kassenbrock, ein ausgewiesener Experte der Geschichte der SS-Eisenbahnbaubrigaden, hielt einen Vortrag über sein Buch „Konzentrationslager auf Schienen“. Sehr detailliert und kenntnisreich schilderte der ehemalige Lehrer den Aufbau und die Struktur der von der SS ab 1942 eingerichteten Baubrigaden, die zunächst zur Bombenräumung, Leichenbergung und Schuttbeseitigung in den Städten eingesetzt wurden.

Untergebracht in Viehwaggons

Die KZ-Häftlinge der in Osnabrück untergebrachten Einheit lebten in den zum Transport genutzten Viehwaggons. 24 Männer teilten sich einen Raum von 6,90 mal 2,70 Meter. Waren sie nicht im Einsatz – dieser dauerte in der Regel 14 bis 16 Stunden am Tag – wurden sie eingeschlossen. Wer nicht mehr arbeitsfähig war, wurde aussortiert und zum Sterben in das KZ-Neuengamme zurückgeschickt.

Um den Zuhörenden die Enge eines Viehwaggons einmal deutlich zu machen, hatte man die zur Verfügung stehende Fläche im Kirchenschiff nachgebildet – ein bedrückendes Bild. Überhaupt wares ein eindrücklicher Abend, Kassenbrock gab mit seinem detailreichen Wissen und den zum Teil von ihm recherchierten Einzelschicksalen eine vage Vorstellung davon, welch leidvolles Leben die Männer der Baubrigade hatten – immer den Tod vor Augen. Sie waren es, die nach dem 13. März 1945 am Bahnhof in Lengerich die gefährliche „Drecksarbeit“ leisteten, Munition bargen, Bomben räumten, Getreide und Mehlsäcke aus den Güterwagen schafften und nicht zuletzt die Leichen bargen. Dies alles unter hohem Zeitdruck und schikaniert von den Wachmannschaften, denn die Bahnstrecke musste unbedingt wieder freigeräumt werden.

Gefährliche Drecksarbeit

Mit der Veranstaltung haben die Eisenbahnbahnfreunde wieder einmal die Gelegenheit genutzt, ein Stück Lengericher Geschichte in ein neues Licht zu rücken und so auch manche Erzählung oder Erinnerung über Ereignisse nach dem Bombenangriff zu ergänzen oder auch zu korrigieren. So hatte Karl Kassenbrock zum Beispiel Belege dafür gefunden, dass KZ-Häftlinge, die mit dem Tunnelausbau (A1 Rebhuhn) in Lengerich beschäftigt waren, nach schweren Luftangriffen auf Osnabrück auch dort zur Räumung eingesetzt wurden.

Pfarrer Harald Klöpper erinnerte daran, dass die Geschichte der gut ein dutzend Arbeitslager – die in dieser Zeit in Lengerich existierten – noch unzureichend oder überhaupt nicht dokumentiert sei.

Am Ende merkte Karl Kassenbrock noch an, dass von den Verantwortlichen der „SS“ nach dem Krieg nicht einer zur Rechenschaft gezogen worden sei, dass weder Politik noch Justiz aktiv versucht hätten, die Schuldigen zu fassen. Viele von ihnen hätten sogar auch in der Bundesrepublik noch eine ansehnliche Karriere gemacht.