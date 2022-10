Noch schärfere Aufnahmen dank künstlicher Intelligenz

Ein großer Kran ist am Donnerstag an der Helios-Klinik zum Einsatz gekommen. Es ging darum, das MRT der Radiologischen Gemeinschaftspraxis Ibbenbüren-Lengerich aus dem Gebäude zu hieven. Das soll durch ein neues, hochmodernes Gerät ersetzt werden.

Freuen sich auf das neue MRT, während das alte gerade per Kran auf einen Schwertransporter verladen wird: Dr. Stefan Garmann (l.) und Dr. Tarek Zoubi.Dr. Tarek Zoubi zeigt hier den alten Magnetresonanztomographen, der in der Herstellerfirma aufgearbeitet wird, um dann möglicherweise in Osteuropa weitergenutzt zu werden.

Spektakuläre Aktion am Donnerstagnachmittag an der Helios-Klinik: Weil das in die Jahre gekommene MRT der Radiologischen Gemeinschaftspraxis Ibbenbüren-Lengerich, die seit 2008 mit der Helios-Klinik kooperiert, einem moderneren Gerät weichen muss, wurde der Magnetresonanztomograph per Spezialkran aus dem Behandlungsgeschoss des Krankenhauses gehievt. Im Vorfeld war quasi die gesamte Praxis auf links gezogen worden, wie Geschäftsführer Dr. Tarek Zoubi erläutert. So mussten eine Decke im Flur abgerissen, eine Wand sowie eine große Fensterfront samt Sockel entfernt werden, um das sechs Tonne wiegende Gerät von seinem bisherigen Standort in Richtung Fensterfront bewegen zu können, vor der bereits vor Tagen ein Schwerlastgerüst aufgebaut worden war.

Ehe am 18. Oktober das neue MRT geliefert wird, das erst in wenigen radiologischen Praxen in Europa genutzt wird, laut Zoubi dank künstlicher Intelligenz noch schärfere Aufnahmen garantiert und zudem schnellere und für den Patienten angenehmere Untersuchungen verspricht, sollen die Praxisräume renoviert werden. Dr. Stefan Garmann, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses, versichert, dass sich dank der Neuanschaffung und der guten Kooperation zwischen Klinik und Praxis die Qualität der „medizinischen Versorgung deutlich verbessern“ werde.

Nachdem das CT vor einigen Jahren bereits ausgetauscht worden war, sei es nur konsequent, auch das MRT, das mittlerweile zehn Jahre auf dem Buckel habe, auszutauschen, findet Dr. Tarek Zoubi und verweist darauf, dass auch am Standort in Ibbenbüren CT und MRT dem neuesten technischen Stand entsprechen. Es sei der Versuch, dem technischen Fortschritt Herr zu werden, sagt Zoubi und setzt schmunzelnd hinzu, dass man ja auch iPhones regelmäßig gegen noch modernere Modelle austausche. Vor Mitte November werde das neue MRT nicht zum Einsatz kommen, bemerkt der Radiologe. Zum einen müsse das Gerät eingerichtet und kalibriert werden, zum anderen gelte es die Mitarbeiter zu schulen. Ab Freitag werde ein Truck mit einem MRT an der Klinik aufgestellt, kündigt der Arzt ein Provisorium an. Die Investitionskosten für das neue Gerät, Umbaumaßnahmen inklusive, sind laut Zoubi siebenstellig.