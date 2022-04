„Northern Light“ in bester Spiellaune

Mit dem Sound der Band „Northern Light“, Guinness-Bier vom Fass und irischem Whiskey hat sich die Gempt-Halle am Freitagabend als prägender Veranstaltungsort für Lengerich und Umgebung zurückgemeldet.

Das Team um Geschäftsführer und Betriebsleiter Michael Rottmann sowie Managerin Franziska Westermann hatte sich mächtig ins Zeug gelegt, um den Gästen eine große Abendunterhaltung zu bieten. Im Seitenschiff der Gempt-Halle hatten die fleißigen Helfer eine gemütliche atmosphärisch dichte „Musikkneipe“ aufgebaut. Mit kleinen Tischen vor der Bühne, an denen die Gäste Platz nehmen konnten, einer Bestuhlung im Mittelteil, Stehtischen und als Abschluss im Hintergrund die Bar – ein gelungenes Ambiente zum Wohlfühlen.

Gut 70 Karten waren im Vorverkauf abgesetzt worden, berichtete Michael Rottmann und verwies darauf, dass sich „alle darauf gefreut haben, dass es endlich wieder richtig losgeht.“ Zugleich gab er schon einmal einen Ausblick auf kommende Veranstaltungen. So wird am 4. Mai die Gempt-Blues-Session stattfinden, am 25. Mai gibt es die erste große Party – ihr Motto „Back to the 90´s“. „Worüber wir uns ganz besonders freuen, ist, dass für Mai eine Veranstaltung von ‚Vorhang auf‘ geplant ist.“ Das bewährte Team stehe dafür schon in den Startlöchern, so der Manager.

Doch zurück zur Veranstaltung am Freitag: Ohne große Vorrede legen die vier Musikerinnen und Musiker von Northern Light um 20 Uhr los. Auch ihnen merkte man an, welche Freude es ihnen bereitete, wieder vor Publikum spielen zu können. Der Sound von Northern Light entsteht im Zusammenspiel der Stimmen mit den drei verschiedenen Melodie-Instrumenten auf dem Fundament von Akkordeonbass und der großen Bouzouki. Northern Light, das sind zum einen Franzi Gabriel, studierte Akkordeonistin und Sängerin, sowie Holzblasinstrumentenbauer Steffen Gabriel, der Flute, Whistle und Dudelsack spielt. Und zum anderen Meikel Poelchau, der in Dallas/Texas, in einer musikalischen Familie aufwuchs, die Fiddle spielt und singt, sowie Tobias Kurig an der Bouzouki. Kurig ist schon lange auf deutschen und internationalen Irish Folk-Bühnen unterwegs.

Mindestens genauso unterhaltsam wie die Musik selbst waren die Überleitungen zwischen den Stücken und die Erklärungen zu den Songs. So freuten sich die vier nicht nur über den Auftritt in Lengerich, sondern auch darüber, am Samstag bei herrlichem Wetter im Teutoburger Wald spazieren gehen zu können – nach einer Übernachtung in Brochterbeck.

Wie häufig beim Folk ging es auch am Freitag vor allem um unglückliche Königstöchter, Liebe, Herzschmerz und nur selten um eine Geschichte mit Happy End, wie die Künstler immer wieder betonten. Ein großer Teil der Songs stammte vom neuen Album: „Stolen Berries – zehn Lieblingslieder“. Auch da gab es einige Geschichten zu den neu entstandenen Liedern, wie zu „Winter Lakes“. Der Song sei bei einem Urlaub im Februar 2020 auf einer Reise nach Irland entstanden. Es habe fürchterlich geregnet und auf den sonst so grünen irischen Weiden seien Seen entstanden, von den Einheimischen Winter Lakes genannt, das habe sie zu dem Song inspiriert.