Nun auch noch Instagram?

Auf die Präsenz bei Facebook verzichten? Eigentlich eine Frage, die sich für Ina Franke und Niklas Schulte gar nicht stellt. Zu wichtig, sagen die beiden Mitarbeiter der Stadt, sei es längst für die Verwaltung, in den sozialen Medien aktiv zu sein. Und doch musste man sich mit dem Thema Facebook zuletzt näher befassen. Denn der Bundesdatenschutzbeauftragte hatte alle Behörden des Landes aufgefordert, ihre Facebook-Auftritte zu beenden. Als Grund wurden datenschutzrechtliche Bedenken angeführt. Inzwischen, so Niklas Schulte, gebe es klare Aussagen der Landesregierung und des NRW-Datenschutzbeauftragten zu dem Vorstoß. Jetzt kann erst einmal weiter gemacht werden wie bisher. Womöglich weitet die Stadt ihr Engagement in diesem Bereich sogar aus.

