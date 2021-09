Nun kommen sie doch

Wenn der Stadtrat in seiner Sitzung am 21. September seinen Segen gibt, soll die Gesamtschule als eine von acht Schulen in städtischer Trägerschaft nun doch mobile Luftreinigungsgeräte bekommen – zwölf Stück an der Zahl. Und zwar für die Räume, deren Fenster nur eingeschränkt beziehungsweise gekippt geöffnet werden können. Zudem sollen alle Schulen mit 170 CO2-Partikelmessgeräten ausgerüstet werden.

Eine von acht Schulen, die sich in städtischer Trägerschaft befinden, soll nun doch mobile Lüftungsreinigungsgeräte bekommen. Zwölf Stück will die Verwaltung für die Gesamtschule anschaffen, wenn dem der Rat am Dienstag, 21. September, seinen Segen gibt. Damit ist zu rechnen, denn der Schulausschuss votierte am Donnerstag einstimmig für das Vorhaben. Damit würde die bisherige Linie, die den kompletten Verzicht auf eine derartige Ausstattung vorsah, aufgegeben. Zudem sollen alle Unterrichts- und Betreuungsräume in allen Schulen mit CO 2 -Partikelmessgeräten ausgerüstet werden. Das wären 170 Stück.