Nur eine Momentaufnahme

Bürgermeister Wilhelm Möhrke stellte am Dienstagabend in der Ratssitzung im Centralhof die Eckpunkte des von Kämmerer Torsten Smolarz und seinem Team erarbeiteten Haushaltsplanentwurfes 2023 vor. Bislang gibt es das Zahlenwerk, das nun in den politischen Gremien diskutiert wird, ausschließlich in digitaler Form.

Foto: Joke Brocker