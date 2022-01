Nur wenige Tests waren positiv

Am ersten Tag nach den Schulferien mussten sich alle Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen einem Corona-Schnelltest unterziehen.

„Das ist die beste Nachricht überhaupt an der Stelle“, kommentiert Roland Henning, Leiter der Grundschule Intrup, 166 negative Corona-Tests am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien. Auch wenn er persönlich sich nach den Ferien, die Familien auch für Urlaubsreisen oder Verwandtschaftsbesuche genutzt hatten, einen Schulstart mit Wechselunterricht gewünscht hätte, hält er sich strikt an die Vorgaben aus dem NRW-Landesschulministerium. Im Klartext heißt das, dass alle Kinder in dieser Woche dreimal getestet werden.