Opfer erlitt zahlreiche Stichverletzungen – Tatverdächtiger in U-Haft

Mann in Lengerich erstochen – Tatverdächtiger festgenommen

Lengerich

Polizei-Großeinsatz am Montag (3. Juli) in Lengerich: In den frühen Morgenstunden wurde ein Mann im Gewerbegebiet Lohesch getötet. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Von Paul Meyer zu Brickwedde