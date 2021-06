Orkan sorgt für Unterrichtsausfall

Das wird die meisten Schüler freuen: In Lengerich fällt der Unterricht am Montag, 8. Februar, an allen Schulen aus. Es handelt sich um eine Vorsichtsmaßnahme mit Blick auf Orkan „Sabine“.

In Lengerich fällt am Montag, 10. Februar, an allen Schulen der Unterricht aus. Das haben die Verantwortlichen mit Blick auf Orkan „Sabine“ am Wochenende entschieden.

Laut Gisela Martstatt, Leiterin in Hohne, wird es an den Grundschulen aber eine Betreuung geben und die Offene Ganztagsgrundschulen sind auch geöffnet.

Das Hannah-Arendt-Gymnasium hat seine Informationen auf der Homepage im Lauf des Sonntags aktualisiert. Dort ist nun zu lesen, dass man sich bemühe, „eine ausreichende Notbetreuung in der Schule zu gewährleisten, falls doch noch Schülerinnen und Schüler erscheinen“. Ähnlich die Situation an der Bodelschwingh-Realschule: Am Sonntagnachmittag wurde bekanntgegeben, dass der Unterricht aufgrund der Unwetterwarnung ausfalle. „Schülerinnen und Schüler, die dennoch in der Schule eintreffen sollten, da zuhause keine Betreuungsmöglichkeit besteht, werden hier bis einschließlich zur sechsten Stunde betreut.“ Die Bonhoeffer-Realschule teilt auf ihrer Internetseite mit: „Die Schulbusse werden soweit möglich fahren. Eine Betreuung der Schüler und Schülerinnen ist bis 13.35 Uhr gegeben.“

Die Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg hatte als erstes entschieden, den Unterricht ausfallen zu lassen. „Die Mensen sind ebenfalls geschlossen. Schülerinnen und Schüler, die dennoch in der Schule eintreffen sollten, da zuhause keine Betreuungsmöglichkeit besteht, werden hier bis einschließlich zur sechsten Stunde betreut“, war auf der Homepage bereits am Freitag zu lesen.