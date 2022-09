Villa mit Panoramablick inklusive

In Tecklenburg steht ein Wohnhaus für fast drei Millionen Euro zum Verkauf. Die Villa hat 480 Quadratmeter Wohnfläche und bietet einen Panoramablick ins Münsterland. Warum er die Immobilie veräußern will, darüber gibt der Eigentümer offen Auskunft.

Der Immobilienmarkt für Einfamilienhäuser in der Region ist nach Einschätzung von Experten bei einer hohen Nachfrage nach wie vor von einem knappen Angebot gekennzeichnet. Da fällt es dann besonders schnell ins Auge, wenn unter den Objekten, die zum Verkauf stehen, etwas Ungewöhnliches dabei ist. So verhält es sich definitiv bei dem Haus am Tannenweg in Tecklenburg. Fast drei Millionen Euro sind dafür aufgerufen.