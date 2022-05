Papier schöpfen und Tee trinken

Schon bevor der Krieg in der Ukraine eskalierte, hatte Evi Binzinger dieses Kunstwerk geschaffen. Aus solarisiertem Fotopapier, das eine Kriegsaufnahme zeigt, faltete sie Kraniche, die sich in einem Draht verfangen haben. Das gelb-blaue Papier (hat die Künstlerin unter dem Eindruck der Ereignisse in der Ukraine gestaltet, die auch sie beschäftigen.

Foto: Joke Brocker, privat