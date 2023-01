Parkgebühren mit dem Handy bezahlen

Das Handy zücken und die Parkgebühr bezahlen, das soll nach Angaben der Stadtverwaltung ab dem 1. Februar in Lengerich möglich sein.

Die Parkscheinautomaten bleiben unabhängig vom neuen Angebot weiter in Betrieb.

In Lengerich können Autofahrerinnen und Autofahrer ihre Parkgebühren ab Mittwoch 1. Februar, auch per Mobiltelefon zahlen. Das kündigt die Stadtverwaltung an. Die Kommune kooperiert dabei mit Smartparking, einer Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung. Als Handyparken-Anbieter stehen demnach „Easy-Park“, „Mobilet“, „Yellowbrick/flowbird.“, „Paybyphone“, „Parkster“ und „Parco“ zur Auswahl.

„Die Betreiberinnen und Betreiber der privaten Parkscheinautomaten in Lengerich begrüßen diese neue Möglichkeit und haben sich der Kooperation der Stadt mit Smartparking angeschlossen“, heißt es seitens der Stadt. Somit könne ab Mittwoch auf allen gebührenpflichtigen Parkplätzen per Handy bezahlt werden.

Die Parkscheinautomaten bleiben parallel in Betrieb. Dort sollen sich in den kommenden Tagen Informationen zu den Dienstleistern und ihren Anleitungen für die ersten Schritte zum Handyparken finden.

Den Parkvorgang startet der Autofahrer per App, Anruf oder auch per SMS. Seine Parkzeit kann er ganz nach Bedarf stoppen oder verlängern. So entfallen Überzahlung und auch Verwarngelder wegen abgelaufener Tickets. Für diesen Komfort addieren die Anbieter unterschiedliche Zuschläge auf die kommunale Parkgebühr.

Weitere Informationen zum Handyparken finden sich auf www.smartparking.de und auch auf den Internetseiten der genannten Anbieter.