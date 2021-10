Partymacher trotzt der Pandemie

Lauri Jalkanen lacht viel und hat immer wieder einen lockeren Spruch auf den Lippen. Das wäre wohl nicht bei jedem so, der sich in einer Situation wie der 39-Jährige befindet. Der Finne betreibt die Firma BD Productions Event & Veranstaltungsservice. Damit ist er beispielsweise bei Firmen- und Familienfeiern präsent oder auch in Clubs und Bars. Er sorgt ebenso für die Musik wie für die dazu passende Lichtshow. Die Corona-Pandemie hat das Geschäft rund eineinhalb Jahre lang lahmgelegt. Nun versucht Lauri Jalkanen sich ein Stück weit selbst aus dem Sumpf zu ziehen. Zusammen mit den Partnern von Bekker Veranstaltungstechnik organisiert er eine große Ü30-Party. Die soll am Samstag, 13. November, im Centralhof gefeiert werden.

Mit seinem Unternehmen ist Lauri Jalkanen seit 2017 an der Poststraße 15 beheimatet. Schon seit jungen Jahren spiele sich sein Leben zwischen Deutschland und seiner skandinavischen Heimat ab, erzählt er. So hat er seine ersten Erfahrungen als DJ mit 15 im Jugendzentrum in Neuenkirchen bei Rheine gesammelt. Und weil die Musik von jeher seine Leidenschaft war, hat er kurzerhand sein Hobby zum Beruf gemacht.

Nach und nach baute er den Bestand an technischem Equipment aus. Zu Anfang habe er nur ein paar kleine Strahler gehabt. Inzwischen stecken seinen Worten zufolge an die 100 000 Euro in der Ausrüstung. Stolz ist Lauri Jalkanen nicht zuletzt auf eine fünf mal vier Meter große LED-Wand, auf der er beispielsweise Videos zeigen kann.

Zum Einsatz kam die indes zuletzt so gut wie gar nicht. Die Veranstaltungsbranche gehört zu jenen Bereichen, die besonders unter den Auswirkungen der Pandemie gelitten haben und noch immer leiden. „Viele Leute haben nach wie vor Angst“, meint der 39-Jährige. Um finanziell über die Runden zu kommen, habe er auf seine Ersparnisse zurückgegriffen. Staatliche Hilfen habe er nicht beantragt. Nun müsse jedoch wieder Geld in die Kassen kommen, „sonst sieht es finster aus“.

Eine Hoffnung ruht nun auf der Party am 13. November. „Maximal 250 Gäste können dabei sein“, sagt der Veranstalter. Acht Euro solle der Eintritt kosten, Tickets gebe es an der Abendkasse. Der DJ und seine Partner wollen Musik aus den 70ern und 80ern ebenso bieten wie Aktuelles aus den Charts. Und das bis 3 Uhr.

Gelingt die Premiere, soll es weitere Partys geben. Wahrscheinlich in der Lönshalle in Ladbergen. Eigentlich würde Lauri Jalkanen gerne in die Gempt-Halle gehen. Doch die sei einfach zu teuer, das finanzielle Risiko zu hoch. „Dabei wäre es doch nur gut, wenn in Lengerich etwas geboten wird“, meint der Veranstaltungsprofi.

Einlass bei der Ü30-Party am 13. November ist ab 20 Uhr. Es gilt die 2G-Regel.