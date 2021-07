Partyzelt statt grüne Wiese

Weil es im nahen Hagen a.T.W. im Bestand eines Hobby-Halters einen Fall von Geflügelpest gibt, sind auch Halter in großen Teilen Lengerichs verpflichtet, ihre Vögel einzustallen oder aber zumindest unter einer Abdeckung unterzubringen, um den Kontakt mit Wildvögeln zu verhindern. Vier Betriebe liegen in der sogenannten Schutzzone, 113 in der Überwachungszone. Mindestens bis Sonntag, 25. Juli, gelten die vom Kreis am 25. Juni erlassenen Vorgaben für sie.

