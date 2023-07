Patientin verärgert über Helios-Notaufnahme

Ich hatte Not ohne Ende“, erinnert sich Linda Pott an die Nacht vom 26. auf den 27. Juni. Die Ibbenbürenerin hatte mit einer Freundin ein paar Tage auf dem Campingplatz an der Buddenkuhle verbracht und war an besagtem Montag offenbar von Insekten, möglicherweise Kriebelmücken, zerstochen worden. Am späten Abend habe ein unerträglicher Juckreiz begonnen, den herkömmliche Gels und Salben nicht hätten lindern können.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis 30 Tage kostenfrei testen alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet Digital Basis Jahrespass alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet